Ai carabinieri è bastato passare al setaccio la sua abitazione e in particolare esaminare il contenuto presente all’interno di un cofanetto per orologi per smascherarla. A finire nei guai una 45enne della fascia costiera. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato Maria Rosaria Giaquinto, 45enne di Giugliano in Campania già nota alle forze dell’ordine.

Giugliano, carabinieri controllano un cofanetto per orologi e l’arrestano

I militari hanno proceduto a effettuare una perquisizione nella sua abitazione. Nel corso dei controlli, dopo aver rovistato armadietti e credenze, ad attirare l’attenzione degli uomini della Benemerita un cofanetto presente in casa. I carabinieri hanno trovato nell’astuccio ben 95 grammi di hashish.

Con la droga, già suddivisa in dosi, era presente anche un bilancino di precisione. La donna è stata arrestata immediatamente e condotta dai militari nel carcere di Pozzuoli. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Sarà giudicata con rito direttissimo. Infatti è in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.