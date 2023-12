Continuano a Giugliano le polemiche dopo gli aperitivi della vigilia di Natale. Il motivo è sempre lo stesso: la mancanza di un’isola pedonale e la poca presenza di controlli in strada.

Giugliano, dopo gli aperitivi di Natale l’opposizione attacca il sindaco Pirozzi

Sul tema si sono espressi anche i consiglieri del centro-destra, Giovanni Pirozzi e Francesco Iovinella, che hanno parlato di “una città allo sbando e senza una guida”. Durissimo il consigliere di Fratelli D’Italia: “Vigila di Natale speciale. Cose che si vedono solo a Giugliano in Campania, nella città amministrata dal sindaco Pirozzi. Una città allo sbando, eventi senza autorizzazione, palco montato e rismontato a Piazza Matteotti, latitanza degli organi preposti”.

Sul tema per ora nessuna reazione da parte della maggioranza impegnata a compattarsi in vista del prossimo consiglio comunale che tra Natale e Capodanno dovrebbe approvare importanti misure di carattere urbanistico con i PUA. Intanto, però, proseguono le attività messe in campo dall’amministrazione che, dopo il villaggio di Babbo e i concerti di Lele Blade e Tony Tammaro, prepara il nuovo appuntamento. Sarà LDA, figlio d’arte di Gigi d’Alessio, ad esibirsi di fianco allo stadio il prossimo 29 dicembre.