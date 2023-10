“Nel Mezzogiorno arrivano troppi soldi, che alimentano sprechi e inefficienze. Dipendenti pubblici in eccesso e scarsa voglia di lavorare, maggiore evasione fiscale e minor costo della vita: di fatto il Sud vive sulle spalle del Nord.”

Giugliano, domani alle 18 incontro con il giornalista Marco Esposito al circolo AUSER

Convinzioni diffuse anche fra molti meridionali, ma false, fake. Bufale vecchie e nuove che in questo libro Marco Esposito smaschera una per una, grazie a un impressionante repertorio di dati, storie e documenti.

Ci sono due Fake Sud: quello infido, sprecone e fannullone accusato di ricevere (mai visti) fiumi di sussidi e di rallentare le aree più produttive del Paese, e quello di chi – per reazione – alimenta un orgoglio inconcludente e vittimistico e si inventa una terra di impareggiabile ricchezza derubata dopo la feroce invasione piemontese del 1861.

Ma poi c’è anche il Sud reale, in cui dilagano disoccupazione ed emigrazione, la sanità è sempre a corto di personale, i comuni non hanno soldi per i servizi, i fondi europei sono usati per compensare i tagli ai finanziamenti ordinari e l’alta velocità ferroviaria si è (letteralmente) fermata a Eboli.

Perché i pregiudizi non sono innocenti, sono serviti a giustificare scelte politiche devastanti per il Mezzogiorno.

Ci sono due Italie che si accusano a vicenda mentre tutti affondiamo: è successo anche durante la pandemia di Covid-19.

Questo libro è un appello a far valere i fatti, e i fatti certificano che siamo diventati un Paese sempre più stagnante e diseguale. Ma negare il treno a Catanzaro, l’asilo nido a un bimbo di Altamura, le cure vicino a casa a un malato casertano non è un danno che si fa alla Calabria, alla Puglia o alla Campania. È una menomazione del

sistema Italia, che annaspa anche per questo.

E stavolta non è una fake news.

Di questo e di altro ancora ne parleremo con Marco Esposito giornalista che si occupa in particolare di economia e finanza pubblica. Dopo le esperienze a Milano Finanza, La Voce e la Repubblica, dal 2000 lavora al Mattino. Dal 2011 al 2013 è stato assessore alle Attività produttive del Comune di Napoli. È autore, tra gli altri, dei libri Chi paga la devolution? (2003) e Zero al Sud (2018)

Ne parleremo con Nicola Pirozzi Sindaco di Giugliano in Campania e Matteo Morra Sindaco di Marano per focalizzare l’attenzione sulle vere vittime di questa campagna di disinformazione che sono gli enti locali e la loro capacità di fornire servizi ai cittadini determinando di fatto uno stato di arretratezza del meridione e di

diseguaglianza.

Coordina la discussione Eduardo Pizzo dell’ANPI di Giugliano che proporrà come tema per uscire da questa condizione di diseguaglianza, l’ancoraggio alla Carta Fondamentale “La Costituzione” e la sua piena attuazione.

Venerdì 13 ottobre 2023 presso la sala del circolo anziani AUSER in corso Campano 329 Giugliano in Campania ore 18.00.

(Comunicato stampa)