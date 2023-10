Da quando è stato rescisso il contratto da parte del Comune con la ditta che si occupa del servizio di lampade votive, al cimitero di Giugliano si sono registrati diversi disagi. In molti in queste settimane si sono ritrovati le lampade dinanzi ai defunti spente sebbene fossero in regola con i pagamenti. Criticità anche per chi ha riscontrato dei guasti. L’assessore Tartarone spiega di aver anche denunciato alle forze dell’ordine spegnimenti sospetti di numerose lampade.

Il problema, come spiega Tartarone resta però per la commemorazione dei defunti del 2 novembre perché non sarà possibile installare le lampade che tradizionalmente venivano realizzate per questa occasione.