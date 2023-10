GIUGLIANO. “L’Amministrazione perde un altro pezzo. Le dimissioni protocollate in data odierna dal Vicesindaco Francesca D’Alterio, in quota al Movimento 5 stelle, rappresentano l’ennesima prova che l’amministrazione Pirozzi non è il frutto di una visione politica che guardi allo sviluppo ed alla programmazione della città, ma è la sommatoria di soggetti tenuti assieme da modesti interessi di parte“. Così Italia Viva Giugliano a seguito della notizia delle dimissioni della vicesindaca Francesca D’Alterio.

“Questa situazione – continuano dal partito – danneggia fortemente la nostra comunità in quanto l’amministrazione non riesce a dare continuità ad una azione politica in grado di attuare quelle iniziative utili al bene della città, facendo solamente passare l’ordinaria amministrazione, di competenza dei dirigenti, come atto politico. Italia Viva preoccupata che le dimissioni del Vicesindaco possano determinare una fase di stallo che danneggi ulteriormente il dibattito politico a scapito della cittadinanza, chiede che il Sindaco Pirozzi relazioni in consiglio comunale su quanto accaduto”.