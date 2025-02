Nicola Pirozzi non è più il sindaco di Giugliano. Diciannove consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni, ponendo fine all’amministrazione Pirozzi dopo quattro anni e quattro mesi. Adesso la Terza città della Campania si prepara alle elezioni amministrative, con Pirozzi che rilancia in conferenza stampa – la sua ultima da primo cittadino – la sua candidatura.

Giugliano, dimissioni in massa per 19 consiglieri. Pirozzi: “Atto di coraggio e dignità”

“Ringrazio tutti per il lavoro svolto, per aver dato anima e corpo a questa bellissima città – ha dichiarato Nicola Pirozzi in conferenza stampa dal Municipio di Corso Campano -. La maggioranza, in un momento difficile e delicato, ha dimostrato compattezza e dignità, grande onore e grande senso di rispetto della città. Giugliano sta vivendo un momento particolare, bisogna avere rispetto della democrazia e dei cittadini che ci hanno dato fiducia. Abbiamo vinto e convinto con risultati epocali”.

Nonostante la fine anticipata del mandato, Pirozzi guarda già al futuro politico: “Sono già in campagna elettorale. È un atto di coraggio e dignità e un segno di fiducia nei miei confronti. C’è un documento sottoscritto da 19 consiglieri comunali che dimostra rispetto per i cittadini e per il sindaco. Non è facile che, contestualmente alle dimissioni, ci sia un atto di fiducia nei miei confronti. I consiglieri con quel documento hanno dimostrato grande fiducia nelle mie capacità amministrative e personali”.

Il sindaco dimissionario si dice pronto a tornare in campo, già a partire da questo momento: “È un momento per una ripartenza ancora più forte. Il clima era diventato insostenibile, ma presentarmi davanti a un magistrato con la mia faccia e la mia carica significa un grande attestato di fiducia. Ci presentiamo per continuare l’opera di rinnovamento della nostra Giugliano. Non è un addio, è un arrivederci”.

Pirozzi ha poi salutato i dirigenti comunali, sottolineando ancora una volta il sostegno ricevuto dalla sua squadra di governo: “La maggioranza ha dimostrato stima nei miei confronti perché ha seguito l’istinto di chi ama la città. Rimanere un altro anno sarebbe stato comodo per tutti, ma è giusto ridare la parola ai cittadini. Ci presentiamo con le idee di chi per quattro anni è stato qui per risolvere problemi. La prospettiva è di ripresentarsi con liste forti e faremo grande attenzione alle candidature. Io e la mia maggioranza siamo serenissimi per quello che abbiamo fatto. Ci rimettiamo alla volontà degli elettori e, se apprezzeranno l’onestà e lo spirito con cui abbiamo amministrato, ci ricandideremo per portare a termine un doppio mandato, necessario per dare le fogne a questa città, completare via Santa Caterina e la rigenerazione urbana di Licola”.

In conferenza stampa, il primo cittadino ha anche ribadito l’impegno contro la criminalità organizzata: “Alzeremo un muro ancora più alto nei confronti della camorra, che sarà invalicabile. Sono edotto di una serie di documentazioni su ciò che è stato fatto non alla luce del sole, ma in altre stanze. Il rilancio dell’amministrazione Pirozzi parte da qui. C’è apertura a tutte le forze sane e pulite di questa città. Un’unica pregiudiziale: chi sta con la camorra e i delinquenti non sta con Pirozzi”. Infine, un appello alla città: “Mi rivolgo ai professionisti perbene di centrosinistra e centrodestra. L’unica discriminante è l’onestà. Chiunque può sbagliare, non abbiamo la bacchetta magica, ma siamo aperti a tutte le forze sane, civiche e politiche, che vogliono partecipare a questo cambiamento”.