Giugliano, difficoltà ad attraversare sulle strisce pedonali

C’è chi si ferma, chi non lascia passare e chi impreca, attraversare sulle strisce pedonali non è sempre facile e sicuro.

Siamo stati in giro tra le strade di Giugliano per capire se gli automobilisti si fermano per far passare i pedoni sugli attraversamenti appositi.

In Via Santa Rita, diversi residenti ci segnalano che la segnaletica orizzontale manca del tutto lungo tutta la strada. In effetti è così, la percorriamo tutta. Solo ad inizio e fine della strada gli attraversamenti pedonali ci sono, ma sbiaditi. Solo da qualche giorno sia in questa strada che in altre del centro cittadino, le strisce e la segnaletica in generale è stata ricalcata e ora è ben visibile. Nessuna scusa per gli automobilisti.

Gli attraversamenti pedonali, seppur sbiaditi, restano validi finché sono ancora riconoscibili, perciò l’automobilista dovrà fermarsi. Di strisce sbiadite, in città, ce ne sono tante. Qui siamo in via degli innamorati. Attraversiamo con microfono e cameraman per ben visibile e la situazione è questa. Senza invece, qualcuno si ferma, qualcun altro no.

Insomma attraversare la strada resta sempre un raccomandarsi al buon senso, un po’ meno al rispetto delle norme civiche.