Oggi fa il suo ingresso in consiglio comunale Giuseppe Di Girolamo dopo le dimissioni dell’ex sindaco Antonio Poziello, travolto dall’inchiesta Teknoservice. Di Girolamo, già consigliere nella precedente consiliatura, entra in qualità di primo non eletto e siederà tra i banchi dell’opposizione in questi ultimi mesi che precedono le prossime amministrative, previste per la primavera del 2026.

Giugliano, Di Girolamo subentra a Poziello in consiglio comunale: “La legalità deve guidare nostro operato”

“Solidarietà a chi mi ha preceduto – ha dichiarato Di Girolamo nel suo discorso di insediamento -. Attendiamo prima di fare conclusioni affrettate. La fiducia dei cittadini è stata messa a dura prova. Dobbiamo garantire continuità e stabilità all’amministrazione ma è fondamentale ripristinare fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Dobbiamo dimostrare che siamo qui per agire nell’interesse della collettività”.

Poi il nuovo consigliere ha aggiunto: “Occorre affrontare questioni giuridiche senza paura ma la legalità deve guidare il nostro operato. Non avendo condiviso il programma elettorale non mi sento di dire che sono in maggioranza, ma sono trascorsi 4 anni e molto cose sono cambiate. Il mio ruolo è a supporto di chi vuole dare credibilità e fiducia ai cittadini. Sto con coloro che vogliono fare la differenza per la città di Giugliano”.