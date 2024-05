Controllo gratuito della vista per i piccoli alunni del terzo circolo didattico di via Agazzi a Giugliano. Stamane grazie a un’iniziativa dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità e unione italiana dei ciechi un camper ha fatto tappa nell’istituto scolastico per una visita specialistica. Grazie a queste iniziative negli anni sono diversi gli alunni a cui sono state scoperte problematiche legate alla vista e che hanno poi provveduto ad approfondire con uno specialista.

Sono diversi i segnali che i genitori possono notare nei propri figli di eventuali disturbi della vista e in questi casi è necessaria una visita con lo specialista.