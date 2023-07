Si intensificano i controlli del reparto Stradale della Polizia Municipale di Giugliano. Oltre 100 veicoli controllati in una settimana, molti dei quali risultati essere non in regola.

Tanti i veicoli sprovvisti della copertura assicurativa obbligatoria, violazione per cui è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo. Riscontrate tantissime irregolarità, come guida senza patente o veicoli sprovvisti della revisione obbligatoria. Numerosi inoltre i posti di controllo, effettuati sia nella zone del centro sia in periferia.

Ieri, in prossimità di piazza Gramsci, un motoveicolo al quale gli era stato intimato l’alt, ha ben pensato di eludere il controllo. Gli agenti, senza pensarci due volte, hanno deciso di inseguire il conducente datosi alla fuga, riuscendo però quest’ultimo a scappare agevolato dal traffico intenso. Grazie ad una rapida e funzionale attività di indagine e ad alcuni controlli crociati, gli agenti sono riusciti ad identificare il soggetto recandosi presso la propria residenza. Il conducente, R.A. 40enne con revoca della patente di guida, dovrà rispondere di numerose sanzioni al codice della strada ed a resistenza a pubblico ufficiale.