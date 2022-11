GIUGLIANO. E’ stata approvata quest’oggi in consiglio comunale una mozione con cui l’amministrazione giuglianese si impegna ad aiutare economicamente la comunità ischitana colpita dalla frana.

Lo fa sapere il consigliere di minoranza Paolo Conte, che ha proposto la mozione, approvata poi in aula all’unanimità.

Mozione per aiutare Ischia da Giugliano

“Il dissesto idrogeologico è la condizione che caratterizza aree dove processi naturali o antropici determinano condizioni di rischio sul territorio – recita il provvedimento -. Premesso che in Campania le zone con tali caratteristiche sono numerose. Premesso che l’esposizione al rischio, dovuto anche al verificarsi di eventi meteorici estremi, costituisce un problema di grande rilevanza sociale, sia per il numero di vittime – come si è visto nella luttuosa frana nell’Isola di Ischia, sia per i danni prodotti alle abitazioni, alle infrastrutture e all’apparato industriale e commerciale – come avvenuto recentemente nel Cilento. Visto l’evento calamitosi che ha colpito il territorio di Casamicciola, in provincia di Napoli, dello scorso 26 novembre. Ritenendo necessario che le Amministrazioni comunali manifestino solidarietà, intervenendo in aiuto la popolazione colpita dall’alluvione chiede un impegno di natura economica, nei limiti della propria capacità di bilancio di questa Amministrazione, in favore della comunità ischitana”.