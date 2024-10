GIUGLIANO. In merito al sequestro effettuato dalla polizia municipale di Giugliano a un centro raccolta rifiuti di via Domiziana, dove è stato ritrovato anche un compattatore di proprietà della Teknoservice, la società tiene a precisare che quel mezzo è oggetto di un contratto di noleggio con un’altra società. Dunque la Teknoservice si definisce estranea alla vicenda che ha coinvolto il centro di raccolta dove i caschi bianchi hanno ritrovato numerosi rifiuti di cui non è stata fornita la provenienza né la destinazione. il compattatore non è dunque nella disponibilità della Teknoservice.