Ha minacciato di morte la moglie, arma in pugno, poi ha aggredito i carabinieri. E’ finito in manette un 44enne di Giugliano, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale.

Giugliano, minaccia di morte la moglie e aggredisce militari: arrestato

Ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche. Questa volta a Giugliano, in via Madonnelle, zona Oasi Sacro Cuore. Succede di sera. I militari della locale Compagnia – allertati dal 112 – intervengono presso l’abitazione dell’uomo per una lite in famiglia. In casa l’uomo ha un coltello, lo brandisce e minaccia di morte la moglie, completamente inerme. I carabinieri tentano di riportare la calma ma è tutto vano, l’uomo minaccia anche i militari. Intanto arriva un’altra pattuglia di rinforzo e i Carabinieri riescono a bloccare il 44enne.

L’uomo adesso deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e minaccia a pubblico ufficiale. Proprio ieri la Polizia di Stato ha arrestato a Napoli, in via Nuova Agnano, un marito violento che aveva tentato di strangolare la moglie al culmine di una lite. In questo caso a finire in manette è stato un 43enne del posto.