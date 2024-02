Non accenna a fermarsi l’escalation di criminalità a Giugliano. Nella notte tra venerdì e sabato, una banda di ladri ha tentato senza successo di rubare dal negozio di detersivi ProShop, al Corso Campano.

Giugliano, colpo fallito al Proshop di Corso Campano: ladri fuggono senza bottino

Intorno alle 2 e 15, i malviventi hanno fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale, puntando direttamente alle casse automatiche nella speranza di arraffare il contenuto. Tuttavia, il loro piano si è rivelato vano quando hanno scoperto che le casse erano vuote. A denunciare il tentativo di furto è il consigliere d’opposizione di Giugliano, Francesco Iovinella, che parla di “una guerra che non sembra aver fine, con i titolari davvero esausti per questa situazione insostenibile”.

Le telecamere di sicurezza hanno registrato il momento in cui i malviventi, dopo aver forzato la saracinesca, hanno danneggiato la porta d’ingresso in vetro. Una volta all’interno, i balordi si sono precipitati verso le casse constatando però l’assenza di denaro. Non riuscendo a portare via nulla di valore, i ladri hanno abbandonato rapidamente l’attività commerciale.