Claudia Giannetto è stata ritrovata. Dopo ore di ansia e di apprensione, la 25enne di Giugliano è stata rintracciata dai Carabinieri a Roma, dove pare abbia trascorso la notte in un albergo della zona. La giovane sta bene e la famiglia la sta raggiungendo per riportarla a casa.

Giugliano, Claudia Giannetto è stata ritrovata. La sorella: “Grazie a tutti”

A darne notizia è la sorella Francesca attraverso un post sui social: “Grazi e a tutti, sta bene ed è stata ritrovata”. Restano al momento ignoti i motivi del suo improvviso allontanamento. Di lei si sono perse le tracce ieri pomeriggio, attorno alle 14.30, nella zona universitaria partenopea tra Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, sede storica de L’Orientale di Palazzo Giusso, e via Mezzocannone. Alla sua famiglia pare avesse comunicato di doversi laureare nella giornata di ieri ma, in realtà, si è poi appreso, che la giovane non fosse nella lista dei candidati alle sedute di laurea previste per giovedì.

Ieri mattina, Claudia aveva indossato un abito elegante blu e insieme alla famiglia si era recata nella sede dell’Orientale. Poi, con una scusa, si era allontanata misteriosamente. Infine l’allarme lanciato dai genitori della ragazza, preoccupati per la sua assenza.

Gli appelli

In queste ore sono stati diffusi e condivisi centinaia di appelli, anche da parte di docenti della Federico II e dell’Orientale, affinché qualcuno potesse avere notizie su di lei e inviare segnalazioni alle forze dell’ordine. Stamattina, poi, il lieto fine: dopo quasi 24 ore di angoscia e preoccupazione, la giovane è stata finalmente ritrovata.