Giugliano, città con più famiglie povere d’Italia: oltre 14mila ricevono sussidi statali

I dati parlano chiaro: sono circa 14mila le famiglie che a Giugliano vivono in condizioni di disagio economico. Una fotografia che emerge dagli uffici dei servizi sociali e da qui emerge che è la città con più famiglie povere d’Italia. In base ai dati sulla carta dedicata a te nella terza città della Campania c’è il maggior numero di famiglie con Isee basso al punto da ricevere il contributo statale. Ma quello della carta dedicata a te non è l’unico dato allarmante. A questo, infatti, si aggiungono i numeri degli altri sussidi come il reddito di inclusione che sostituisce il vecchio reddito di cittadinanza con paletti più stringenti e a Giugliano sono circa 7200 le famiglie che lo percepiscono.

Ci sono poi altre forme di sostegno come il banco alimentare dove accedono 300 persone o ancora coloro che non rientrano nell’assegno di inclusione ma beneficiano del supporto per la formazione e il lavoro.