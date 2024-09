Chiude di nuovo al traffico via Colonne a Giugliano all’altezza della metropolitana. La chiusura dell’arteria stradale è stata comunicata attraverso un’ordinanza dirigenziale firmata dal vicecomandante della Polizia Municipale Salvatore Borgese e rimarrà in vigore fino alla giornata di domani, venerdì’ 27 settembre. Ma l’interdizione dovrebbe essere funzionale alla riapertura definitiva dell’arteria.

Giugliano, chiude di nuovo via Colonne: cantieri aperti oggi e domani

Salvo imprevisti, la riapertura di via Colonne dovrebbe avvenire per la giornata di sabato. E non più solo in direzione Giugliano per chi proviene da Melito. Il tratto nei pressi della stazione della metropolitana dovrebbe, stando a quanto riferito dalla ditta all’amministrazione comunale, essere riaperto totalmente.

I lavori, che coinvolgono un tratto stradale nevralgico per la circolazione cittadina, visto che collega i Comuni di Melito, Giugliano e Aversa, hanno richiesto l’istituzione di percorsi alternativi. Gli stessi che ormai da tempo cittadini e automobilisti sono costretti a percorrere a causa dei lavori e dei cantieri presenti su tre punti.

I percorsi alternativi, già familiari ai cittadini, restano invariati:

• Da Giugliano Centro verso Aversa: deviazione su Via Antica Giardini e Traversa Polizia di Stato.

• Da Giugliano Centro verso Melito: transito su Via San Vito, Via Montessori e Area Metropolitana.

• Da Melito verso Giugliano Centro: utilizzo di Via Signorelle e Via Madonna delle Grazie.

• Da Aversa verso Giugliano Centro: passaggio su Via Oasi Sacro Cuore.