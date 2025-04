Giugliano, cercasi disperatamente candidati al consiglio: il messaggio in serie inviato su WhatsApp

A poche ore dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative, i partiti politici a Giugliano sembrano navigare in acque agitate. Non tanto per la competizione elettorale in sé, quanto per una difficoltà sempre più evidente: trovare candidati disposti a correre per il Consiglio comunale. Negli ultimi giorni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il malcontento e la scarsa disponibilità dei cittadini ad “esporsi” in prima persona ha costretto esponenti politici sovracomunali a ricorrere a metodi tutt’altro che tradizionali: messaggi WhatsApp inviati in broadcast, alla ricerca di possibili candidati.

Giugliano, cercasi disperatamente candidati al consiglio: il messaggio in serie inviato

“Stiamo componendo la lista per le elezioni comunali a Giugliano, Ti vuoi candidare? Avresti tutto l’aiuto possibile”, recita il messaggio che circola negli ultimi giorni. Frasi generiche, indirizzate a numeri salvati in rubriche spesso enormi, che denota una vera e propria emergenza di partecipazione politica.

La difficoltà nel comporre le liste non riguarda solo uno schieramento, ma sembra accomunare tutti. E così, mentre si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste, i partiti si trovano ad affrontare una corsa contro il tempo, affidandosi più ai contatti in rubrica che alla costruzione di una vera classe dirigente. Il risultato? Una politica che sembra rincorrere i cittadini, invece di rappresentarli.