Solo un anno fa vi erano file chilometriche e caos per i tamponi. Siamo alle spalle dello Stadio De Cristofaro di Giugliano dove vennero allestiti i gazebo per effettuare test Covid. Fortunatamente, ormai, il luogo non è più frequentato passato il periodo nero della pandemia. Fino a ieri, però, le postazioni, inutilizzate e abbandonate da diverso tempo, si presentavano così.

Un ammasso di attrezzature e spazzatura. Siamo tornati questa mattina dopo la segnalazione di una cittadina sui social. L’area è stata in gran parte sgomberata, ma resta tutto abbandonato. A terra ancora porta provette, poco più in là bottiglie di vetro. Scrivanie impolverate e lasciate all’aria aperta, le stesse su cui venivano accolti i pazienti e tutti coloro che dovevano sottoporsi ai tamponi. Una scopa e cartoni pieni di rifiuti. Guanti in lattice utilizzati per effettuare i test e persino un referto volato nell’aiuola. Sotto ai gazebo e tutt’intorno è completamente abbandonata.

Intanto la popolazione si chiede cosa ne sarà di quei gazebo e di tutto il materiale. Soldi pubblici che restano così, lasciati a deposito chissà per quanto ancora.