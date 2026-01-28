Giugliano celebra il Santo Patrono: messa celebrata da Franco Beneduce

Ieri Giugliano ha celebrato San Giuliano Maritre, patrono della città. Diverse le celebrazioni nel corso di tutta la giornata. Teleclubitalia, come di consueto, ha trasmesso in diretta la Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare di Napoli Sua Eccellenza Monsignor, Franco Beneduce.

Alla celebrazione ha presieduto il clero cittadino alla presenza delle autorità civili e militari assieme ai fedeli. Nell’omelia Monsignor Beneduce ricorda il senso della festa patronale quale occasione per riannodare i fili non solo con Dio, ma anche della fraternità e della comunità.