Giugliano, Casacelle: come iscriversi al progetto “IntegrAzioni” coordinato da “Set Me Free”

Giugliano. Laboratori di teatro, multisport, grafico pittorici, azioni di cittadinanza attiva, animazione sociale, comunicazione e la realizzazione di panchine fotovoltaiche. La partecipazione è gratuita, aperta a tutti i giovani dell’eta compresa tra i 16 e i 25 anni.

Le attività si svolgeranno presso la Parrocchia San Massimiliano Kolbe dal 10 novembre fino al 10 giugno. Per l’iscrizione chiama il numero 3398067296 o invia un’email ad [email protected] IntegrAzioni dall’associazione Set Me Free ETS con la collaborazione gratuita della Chiesa San Massimiliano Kolbe e dell’associazione ASD Polisport ,”Progetto realizzato con il contributo della Agenzia Italiana per la Gioventù attraverso le risorse finanziarie di cui alla Convenzione stipulata con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della PCM”.

COMUNICATO STAMPA