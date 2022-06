Giugliano. Venerdì 24 giugno, alle ore 18:30, nel Salone delle Conferenze Poziello Evoluzione Legno – Corso Europa 548 Villaricca, saranno presentati “Le bandiere del Giugliano” e “I Tigrotti ritornano a ruggire”. I due volumi del giornalista Paolo Buonanno andranno ad arricchire la collana dedicata al Giugliano calcio.

Il primo volume, unico nel suo genere, è dedicato a chi, in tante stagioni, ha speso uno spicchio importante della propria vita indossando la maglia gialloblu. Mettere in fila, in uno spazio relativamente breve, le “bandiere” gialloblu, non è stato facile per l’autore ma e ciò che accade quando si deve compiere una scelta. E chissà, oltre alla bravura e al merito del singolo calciatore, può aver influito nella selezione qualche suo personalissimo ricordo. Così, attraverso una serie di racconti dei protagonisti, impreziositi dalle caricature della giovane Marianna Capuano, si ripercorre la storia della società, dalla sua nascita nel 1928 agli anni 2000.

Nel secondo volume, “I Tigrotti ritornano a ruggire”, l’autore ha raccontato la splendida cavalcata della compagine gialloblu che, dopo 11 anni, è ritornata in serie D. E’ il 28 aprile 2019 quando il Giugliano, sul campo neutro “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, si aggiudica lo spareggio con la Frattese e corona il sogno della promozione in serie D. Una stagione avvincente che l’autore, attraverso foto ed articoli, ha voluto far rivivere ai calorosi tifosi gialloblu e a tutti coloro che nella stagione 2018/2019 si sono stretti intorno alla squadra. L’evento sarà presentato dal giornalista Marcello Curzio. Interverranno, oltre all’autore, dirigenti e calciatori del passato. L’ingresso è aperto a tutti.