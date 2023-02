I vertici del Giugliano calcio sono stati ospiti ieri nella nostra trasmissione “Cuore Gialloblu”. In studio il presidente Alfonso Mazzamauro accompagnato dai dirigenti Ciro Sarno ed Antonio Amodio. Dopo le polemiche e le tensioni per la vicenda dei lavori allo stadio De Cristofaro, con la squadra costretta per tutta questa stagione a giocare la Serie C ad Avellino, i rappresentanti del club hanno parlato di progetti a medio e lungo termine per il calcio in città.

Il patron ha respinto quindi le voci di una rottura con la città ma non ha nascosto di aspettarsi maggiore supporto da sponsor e tifosi. Adesso quindi va mantenuta la categoria sul campo, per poi ospitare tanti tifosi all’impianto di Campopannone dopo il restyling (che va completato entro la fine di maggio) nella prossima stagione.

VIDEO: