Il Giugliano prepara la sfida di Cassino per chiudere in bellezza il 2021. E domani in trasferta è prevista anche l’importante affluenza dei tifosi giuglianesi con 300 biglietti messi a disposizione. I tagliandi sono acquistabili anche al botteghino di Campopannone. Al termine della gara stravinta domenica col Monterotondo, ai nostri microfoni è intervenuto anche patron Alfonso Mazzamauro.

GIUGLIANO CALCIO, MAZZAMAURO E SARNO AI MICROFONI DI TELECLUBITALIA

Il presidente si è detto soddisfatto del supporto della città alla società in questi primi mesi, poi ha sottolineato però l’importanza degli interventi da realizzare allo stadio De Cristofaro come riflettori e tornelli agli ingressi. Nella trasmissione di Teleclubitalia Cuore Gialloblu, poi, ospite il direttore generale del Giugliano calcio Ciro Sarno. La parola ‘Lega Pro’ non la pronuncia nessuno direttamente ma l’obiettivo è sicuramente quello del salto nei professionisti: “Questa città ha tutte le carte in regolare per coltivare il sogno, la scelta di venire qui non è stato a caso” ha spiegato il dg.

VIDEO: