Giugliano calcio, entusiasmo per la presentazione della squadra in piazza

Grande entusiasmo tra i tifosi del Giugliano per la presentazione della squadra in piazza Matteotti. Sul palco hanno sfilato staff e calciatori che si apprestano a vivere un altro stagione di Serie C. Nelle stesse ore si decide il futuro della panchina gialloblu dopo un solo punto nelle prime due partite. Emozionato anche il primo cittadino per la serata di festa in centro.

In piazza anche la stretta di mano tra dirigenti del club e amministrazione comunale col sindaco D’Alterio e l’assessore Sepe, che nelle ore precedenti – ai nostri microfoni – aveva sottolineato l’impegno per l’impianto di Campopannone. Fiducia anche dalla società per la risoluzione delle problematiche tecniche e burocratiche legate allo stadio De Cristofaro.

VIDEO: