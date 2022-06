Una fila di auto costrette a fermarsi per una buca killer sulla via Appia, tra Giugliano, Aversa e Sant’Antimo. Tre in un sol colpo. E’ quanto documentato da un video pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Giugliano, buca killer sull’Appia: diverse auto danneggiate

A inviare il filmato al politico un cittadino che la notte tra sabato e domenica ha forato ben due pneumatici. L’automobilista è in piedi, mostra con lo smartphone la buca che ha fatto strage di ruote e ammortizzatori nel giro di poche ore. Nel momento in cui è stata girata la clip, sono tre le vetture finite nella buca. L’autore del video fa vedere un giovane impegnato a montare un ruotino di scorta e spiega di aver avvertito del pericolo stradale sia i carabinieri che la Polizia Municipale.

“Consigliere Borrelli, a via Appia a Giugliano una buca killer sta facendo strage di macchine – recita il post -. Abbiamo anche chiamato le forze dell’ordine ma non si è visto nessuno”. La Via Appia da sempre è teatro di incidenti e sprofondamenti stradali. Gran parte della strada è stata recuperata grazie ai lavori di rifacimento eseguiti dalla Eav. Resta però da completare il tratto che va dalla rampa di accesso all’Asse Mediano alle Colonne di Giugliano, dove le condizioni del manto stradale sono problematiche. I lavori procedono a rilento e uno degli assi viari più importanti dell’hinterland, elemento di raccordo tra le province di Napoli e Caserta, resta ancora ostaggio di problemi di viabilità.