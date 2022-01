Il valore del buono spesa è commisurato al numero dei componenti tantum, così come segue:

• Nuclei familiari con n. 5 o più componenti: 500 €

• Nuclei familiari con n. 4 componenti: 400€

• Nuclei familiari con n. 3 componenti: 300€

• Nuclei familiari con n. 2 componenti: 200€

• Nuclei familiari con n. 1 componente: 100€

In ogni caso il valore del buono spesa per nucleo familiare non può superare l’importo di € 500,00.

Modalità di presentazione della domanda

Il richiedente, che intende far domanda per i buoni spesa per il proprio nucleo familiare, può presentare domanda a partire dal 17/01/2022 e entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/02/2022 esclusivamente tramite piattaforma dedicata, SiVoucher, al link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php cliccando sul pulsante “Fai domanda” e selezionando dal menu a tendina la voce “Giugliano in Campania – Secondo Avviso”

Il Comune di Giugliano precisa che “le domande non pervenute entro la data prefissata, o prive di firma autografa sulla copia del documento di identità (fronte retro) da allegare alla domanda on line saranno escluse”. Per informazioni e supporto nella compilazione dell’istanza, sarà possibile inviare mail all’indirizzo [email protected] o contattare il contact center al numero dedicato.

Dove spendere il bonus

I buoni saranno utilizzabili dal momento dell’erogazione e fino al 30/06/2022. Tale termine potrà protrarsi in base all’evoluzione dell’emergenza ed alle risorse finanziarie disponibili o con atto motivato dell’ufficio competente. I nuclei familiari beneficiari dei buoni spesa possono spenderli presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa ed inseriti in apposito elenco pubblicato sul sito del Comune, presentando tessera sanitaria e di identità.