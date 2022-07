Giugliano. “Una mozione semplice e trasversale presentata da tre consiglieri comunali appartenenti a compagini differenti. Il significato che volevamo dare a questa mozione era, ancora una volta, un’apertura al dialogo per il bene della città”. Così i consiglieri comunali, Caterina Sestile, Luigi Porcelli e Giovanni Pirozzi, in una nota congiunta.

Giugliano. Bocciata mozione di Sestile, Porcelli e Pirozzi: “Maggioranza rifiuta sinergia seria”

Porcelli e Pirozzi, insieme alla consigliera di maggioranza Caterina Sestile, avevano infatti presentato in consiglio comunale una mozione volta a concedere agevolazioni allo sport al femminile. Proposta alla quale hanno votato contro i consiglieri di maggioranza.

“Tuttavia la maggioranza ha ritenuto opportuno votare contro forse perché non intestatari della stessa o perché probabilmente adirati dalla capacità di consiglieri di schieramenti opposti di trovare soluzioni condivisibili tanto da lavorare insieme”, fanno sapere.

“Al di là delle chiacchiere questa maggioranza non riesce a comprendere quanto possa essere d’aiuto alla cittadinanza una sinergia seria e volenterosa per migliorare le sorti di Giugliano iniziando anche da piccoli accorgimenti come quello proposto in mozione – aggiungono -. Accorgimento che prevedeva una riduzione della tariffa per l’utilizzo degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive femminili. Ne prendiamo atto e non possiamo nascondere una piccola delusione a riguardo”.

(Comunicato stampa)