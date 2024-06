Giugliano, blitz Polizia e Municipale al campo rom: sequestrate auto intestate a società fittizie

Blitz congiunto della Polizia Municipale e della Polizia di Stato al campo rom di via Carrafiello. Sequestrate auto e rifiuti speciali.

Nell’ambito dei controlli periodici ormai messi in campo al campo nomadi per fronteggiare l’emergenza microcriminalità, gli uomini della Municipale guidati dal Comandante Emiliano Nacar e il personale della Polizia di Napoli e Giugliano hanno posto sotto sequestro alcuni veicoli, risultati intestati a società fittizie. Sotto chiave anche dei rifiuti speciali, accatastati ai margini del campo.

Prosegue dunque l’azione di contrasto e repressione dei reati nel campo rom di via Carrafiello, da tempo oggetto di attenzione da parte di Prefettura ed enti locali. L’obiettivo resta quello di sgomberarlo, trasferendo le famiglie che vi abitano in alloggi statali, tra cui un bene confiscato in località Palmentiello.