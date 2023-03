Blitz dei carabinieri della Compagnia di Giugliano al campo rom della zona ASI. Sequestrate centraline e auto.

Blitz dei carabinieri al campo rom di Giugliano: scattano i sequestri

Durante le operazioni dei militari dell’Arma sono stati sequestrati tre veicoli. Uno di questi è risultato rubato a Napoli lo scorso dicembre mentre le altre due vetture non avevano la prevista copertura assicurativa e verosimilmente sono fittiziamente intestate.

I carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato uno zaino con all’interno tre centraline di auto. Indagini in corso da parte degli uomini dell’Arma sui mezzi sequestrati per ricostruire la provenienza. L’ultimo blitz risale al novembre del 2022. In quella circostanza finirono sotto chiave 18 veicoli, tutti portati via con l’ausilio di un carroattrezzi.