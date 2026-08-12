Giugliano, blitz dei Carabinieri: cocaina, hashish “Akatsuki” e proiettili nascosti nella lavatrice

Blitz dei Carabinieri della stazione locale all’interno del Residence Paradise, in via Madonna del Pantano, a Giugliano, nella frazione di Varcaturo, dove una coppia è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Blitz dei Carabinieri nel Residence Paradise: in manette una coppia

L’operazione è scattata in pochi secondi. I militari hanno fatto irruzione nell’appartamento senza lasciare ai due conviventi il tempo di reagire o di occultare eventuali prove. In manette sono finiti un 28enne, già noto alle forze dell’ordine, e una 33enne incensurata, entrambi italiani.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato 12 dosi di cocaina, 11 proiettili calibro .38 Special e un proiettile calibro 7,65. Nell’abitazione è stato inoltre rinvenuto un panetto di hashish da 50 grammi, contraddistinto dall’etichetta “AKATSUKI HASH”, un chiaro riferimento al gruppo criminale immaginario della celebre serie anime Naruto.

Secondo “panetto manga” sequestrato in meno di 24 ore

Si tratta del secondo sequestro di un “panetto manga” in meno di 24 ore. Soltanto il giorno precedente, infatti, un altro panetto di hashish con richiami grafici al mondo dei manga era stato rinvenuto dai Carabinieri nella zona bene di Napoli. Un elemento che conferma come questo tipo di confezionamento, studiato per rendere il prodotto riconoscibile sul mercato illecito, stia diventando sempre più diffuso tra gli spacciatori. Anche il panetto trovato a Varcaturo era pronto per essere suddiviso in dosi e immesso sul mercato dello spaccio.

Droga e munizioni nascoste nella lavatrice

L’intero materiale era stato nascosto all’interno della lavatrice, nel tentativo di sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine. Al termine delle attività, la coppia è stata arrestata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire l’eventuale rete di spaccio e accertare la provenienza delle munizioni sequestrate.