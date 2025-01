Proseguono i controlli straordinari della Polizia Municipale di Giugliano nell’area del mercato settimanale. Dopo l’intervento della scorsa settimana, anche questo giovedì i Nuclei di Polizia Stradale e Polizia Commerciale, sotto la guida del comandante Luigi De Simone, hanno effettuato verifiche a tappeto per contrastare le attività abusive e il mancato rispetto delle normative. Tre cittadini, rispettivamente di 36 anni di Casavatore, 62 anni di Frattaminore e 46 anni di Frattamaggiore, sono stati sanzionati per la vendita di frutta e verdura senza autorizzazione.

Giugliano, blitz al mercato settimanale: sanzioni per oltre 15mila euro e sequestrata merce non idonea al consumo

Le multe comminate ammontano complessivamente a 15mila euro. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 200 chilogrammi di prodotti ortofrutticoli, dichiarati non idonei al consumo umano e distrutti sul posto mediante aspersione di creolina e l’utilizzo di un autocompattatore. I controlli si sono estesi anche ai veicoli utilizzati per le attività abusive: uno è stato sequestrato per mancanza di copertura assicurativa e revisione, mentre un altro è stato sottoposto a fermo amministrativo per mancata revisione. Inoltre, un ambulante è stato sanzionato per guida con patente scaduta, con il conseguente ritiro del documento.

Un’altra sanzione è stata elevata a un ambulante di Giugliano per occupazione abusiva di suolo pubblico. La multa di 173 euro è stata accompagnata dalla rimozione immediata di circa 20 mq di bancali e prodotti ortofrutticoli. Oltre a questi interventi principali, sono state registrate altre infrazioni: una multa per mancato uso della cintura di sicurezza, quattro inviti a presentare documenti di guida, una per guida senza casco e sette per sosta su isola pedonale, per un totale di 524 euro. Infine, in via F.lli Maristi, due cittadini sono stati sanzionati con una multa complessiva di 200 euro per non aver smaltito correttamente i rifiuti. L’attività di controllo, spiegano gli agenti, punta solo a reprimere le irregolarità, ma anche a tutelare il decoro urbano e la sicurezza dei cittadini.