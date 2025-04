Giugliano, bimbo di 10 anni in arresto cardiaco: salvato in extremis dai soccorritori

Un intervento tempestivo e coordinato ha fatto la differenza questa mattina a Licola Mare, dove un bambino di 10 anni è stato colpito da un arresto cardiaco improvviso. Grazie al pronto intervento del personale sanitario di Varcaturo, il piccolo è stato salvato in extremis e ora è ricoverato in rianimazione, vivo.

L’allarme è scattato poco dopo le 8:00. Ambulanza e automedica partite dalla postazione di Varcaturo hanno impiegato appena 8 minuti per raggiungere l’abitazione del bambino. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato circa venti persone in strada, in preda all’ansia. All’interno dell’abitazione, il piccolo giaceva cianotico sul letto, in arresto cardiaco. L’équipe ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo 10 lunghi minuti, il cuore del bambino ha ripreso a battere.

Stabilizzato, il paziente è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove ad attenderlo c’era l’équipe del codice rosso già pronta ad intervenire. Il bambino è stato intubato e trasferito in rianimazione. Il suo stato è ora monitorato dai medici.