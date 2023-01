Avrebbe ingerito droga mentre era nella sua casa a Giugliano. Corsa in ospedale per una bambina di 2 anni, attualmente ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Giugliano, bimba di due anni ingerisce droga: corsa al Santobono

Per fortuna non è in pericolo di vita, ma è stata trattenuta nella notte dal personale medico-sanitario sotto osservazione.

Secondo le prime ricostruzioni, la bimba, dopo aver ingerito una sostanza, avrebbe avuto una reazione: sarebbe stata colpita da forte sonnolenza. A informare i sanitari circa la possibilità che la piccola avesse ingoiato della droga era stato proprio il padre.

Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno avviato le indagini per comprendere l’esatta dinamica della vicenda. I militari hanno poi perquisito l’abitazione dove la piccola vive insieme ai suoi genitori: qui i gli uomini della Benemerita hanno rinvenuto e sequestrato 2,3 grammi di hashish. L’uomo è stato così denunciato per lesioni personale colpose e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

La vicenda verrà segnalata anche ai servizi sociali competenti per territorio. Intanto le condizioni della piccola non destano preoccupazioni, per lei una diagnosi di 2 giorni.