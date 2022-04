Il Comune di Giugliano ha pubblicato l’avviso per 17 tirocini nell’ambito del progetto Garanzia Giovani Campania. Nel mese di giugno si possono presentare le domande per tirocini formativi della durata di 6 e 12 mesi. La notizia è stata annunciata dal Consigliere comunale di Giugliano in Campania con delega, Francesco Cacciapuoti.

Garanzia Giovani a Giugliano, bando per 17 tirocini

“Finalmente anche il Comune di Giugliano potrà beneficiare della misura europea di inserimento al lavoro Garanzia Giovani”, ha scritto in un post Cacciapuoti. “Lo si aspettava dal 2013, ci siamo riusciti ottenendo dalla Regione Campania 51.600,00€ per far partire già nel mese di giugno 17 tirocini nella macchina amministrativa.

Una macchina amministrativa che soffre da anni di carenza del personale. Stanze vuote, che possono essere riempiti di giovani per tirocini di 6 mesi e 12 mesi. È una piccola risposta, per dare supporto agli uffici in affanno che avrebbero bisogno di personale per svolgere mansioni essenziali ed elementari.”

Bando e requisiti

Qui troverete il link per accedere alla piattaforma https://docdro.id/OGYzYms

Laurea di Primo Livello (Triennale) = Punti 8;

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado = Punti 6;

Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado = Punti 4

Territorialità:

Residenza nel Comune soggetto ospitante: Punti 5

Altri attestati e certificazioni: max 5 punti

Certificazioni informatiche= punti 0,50 per ogni certificazione (max 2 punti)

Certificazione di lingua inglese (valutazione solo del titolo più elevato): max 3 punti

A2 = Punti 1

B1 e B2 = Punti 2

C1 e C2 = Punti 3

A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane d’età