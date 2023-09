Banda del buco in azione in pieno centro a Giugliano, in un vicolo di via Cumana. E’ quanto risulterebbe dalle prime indagini in corso. Uno dei malviventi si sarebbe già consegnato alle forze dell’ordine mentre un altro componente sarebbe rimasto incastrato nel sottosuolo.

Giugliano, banda del buco in azione: polizia e pompieri in via Cumana

Non è chiaro quale delle attività della zona stessero prendendo di mira e se il colpo sia andato a buon fine. E’ certo, però, che un gruppo di ignoti è entrato in azione sfruttando i cunicoli del sistema fognario per raggiungere un locale del centro storico.

Sul posto sono presenti sia i Vigili del Fuoco che la Polizia di Stato del locale commissariato. Uno della banda sarebbe stato già arrestato mentre un altro, da diverse ore, sarebbe rimasto intrappolato nelle fogne e non si vorrebbe consegnare alle forze dell’ordine.