GIUGLIANO. Ancora criminali in azione a Giugliano. Un furto è avvenuto in pieno centro, al Corso Campano, ai danni dell’Ottica Parisi. Ad agire la banda del buco, presumibilmente nei giorni in cui l’attività era chiusa per ferie. Il negozio di occhiali è stato completamente svaligiato.

Furto all’Ottica Parisi a Giugliano

I balordi sono entrati da cunicoli sotterranei e, facendo un buco nel pavimento, si sono introdotti all’interno del locale commerciale, a due passi dal Comune. Oggi al momento della riapertura l’amara scoperta per i titolari della storica attività di Giugliano.

Il danno è di diverse migliaia di euro. I ladri hanno portato via tutto quanto c’era all’interno: centinaia di occhiali, montature lasciando il negozio a soqquadro. Non è ancora chiaro il giorno in cui il colpo è stato messo a segno, presumibilmente qualche giorno fa. Qualcuno avrebbe anche sentito l’allarme suonare nel corso di questa settimana. Forse proprio nel momento in cui i balordi dalle fogne si sono introdotti all’interno. La banda ha avuto però tutto il tempo di svuotare letteralmente l’ottica visto che, essendo chiusa per ferie, sapevano che anche il mattino dopo nessuno si sarebbe recato nel negozio. Sul caso indaga la polizia di stato del commissariato di Giugliano Villaricca che sta effettuando i rilievi. Utili all’identificazioni potrebbero essere le immagini del sistema di videosorveglianza.