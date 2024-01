Ancora in azione la banda del buco a Giugliano. Dopo il colpo fallito alla banca Monte Paschi di Siena di via Aniello Palumbo, questa volta i malviventi hanno preso di mira la gioielleria Aniello Pennacchio di corso Campano.

Giugliano, banda del buco in azione alla gioielleria Pennacchio

Come anticipa il Meridiano News e come confermato a Telecubitalia da fonti di Polizia, il gruppo di rapinatori è penetrato dal pavimento all’interno del negozio poco dopo l’orario di riapertura. I componenti della banda sarebbero riusciti a scappare portando via il bottino in preziosi raccolto durante il raid.

Sul posto sono giunti gli uomini del Commissariato locale di Giugliano/Villaricca. Sono in corso accertamenti da parte della Scientifica per ricostruire il percorso fatto dai rapinatori nel sottosuolo e quantificare il maltolto. Acquisite anche le immagini di videsorveglianza della nota attività commerciale.