Giugliano, auto non si ferma allo stop: furgoncino dei rifiuti si capovolge. Ferito operaio

Incidente stradale nella serata di ieri, martedì 16 dicembre, sulla via Domitiana, nel tratto di Varcaturo in direzione Giugliano, nei pressi della rotonda del Burger King. Coinvolti un’auto e un furgoncino della nettezza urbana, che a seguito dell’impatto si è ribaltato sulla carreggiata.

Giugliano, auto non si ferma allo stop: furgoncino dei rifiuti si capovolge

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile non si sarebbe fermata allo stop, causando la collisione con il mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. Nell’impatto è rimasto ferito un operaio della nettezza urbana, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non avrebbe riportato ferite gravi. Da segnalare che l’asfalto era bagnato a causa della forte pioggia caduta nella serata di ieri, un fattore che potrebbe aver contribuito alla dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito.