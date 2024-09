Rigenerazione urbana e la legge regionale della campania in materia urbanistica che punta al contrasto del consumo di suolo per favorire la riqualificazione dell’esistente. Si è parlato di questo ieri in un convegno organizzato nell’aula consiliare del Comune di Giugliano con istituzioni ed esperti del settore.

Sul fronte urbanistico a Giugliano il tema cruciale è quello relativo all’approvazione del Puc. L’assessore regionale Bruno Discepolo ha chiarito che in particolare in fascia costiera non possono essere previste nuove costruzioni.

La rigenerazione non vale solo per il settore privato ma anche pubblico.