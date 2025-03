Giugliano, picchiano e rapinano il benzinaio del distributore Migliaccio: colpo da 1500 euro

Rapinatori in azione a Giugliano. Nel mirino dei malviventi il distributore di carburante “Migliaccio” in via Arco Sant’Antonio, nei pressi dell’uscita dell’Asse Mediano. Come riporta Cronache di Napoli, ad agire quattro uomini vestiti di scuro e con il volto coperto.

Giugliano, rapina al distributore Migliaccio in via Arco Sant’Antonio

Il colpo risale a qualche giorno fa. Secondo una prima ricostruzione, i rapinatori sono approdati a bordo di una Fiat 500 bianca in orario serale. Una volta avvicinatisi al dipendente, hanno estratto una pistola e l’hanno puntata contro il dipendente facendosi consegnare l’incasso della giornata (circa 1500 euro). Per costringerlo a consegnare i soldi, il benzinaio è stato picchiato.

Subito dopo i rapinatori si sono dati alla fuga a bordo della loro auto. L’intera sequenza è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato. Le immagini sono ora al vaglio degli investigatori per risalire all’identità dei responsabili.