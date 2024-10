Giugliano, assalto alla macelleria di via I Maggio: portata via la cassa

Malviventi ancora in azione a Giugliano. Svaligiata “la macelleria del Sole” di via I Maggio, inaugurata appena un mese fa. Portati via la cassa e un cellulare.

Giovedì 10 ottobre, mentre i carabinieri erano impegnati nel rocambolesco inseguimento della banda dell’Alfa 147, che ha portato a due arresti, la stessa sera un’altra banda era in azione. Ed ha agito sempre a Giugliano, in via I Maggio, prendendo di mira una macelleria che ha aperto i battenti poche settimane fa.

Come mostrano le immagini di videosorveglianza, i banditi si sono mossi in quattro, tutti a volto coperto. Hanno forzato la saracinesca e dopo aver manomesso il dispositivo di apertura sono riusciti a penentrare all’interno del locale. Hanno portato via la cassa e un cellulare. Avrebbero portato a sradicare anche la vetrina con le carni, senza però riuscire nel loro intento.

Dopo aver raccolto il bottino, sono poi scappati via facendo perdere le proprie tracce. Il proprietario ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, che ha già acquisito i filmati di videsorveglianza per risalire agli autori del colpo.