Sono stati processati con rito direttissimo i due giovani di etnia rom, Mitrovic Zlatan e Mitrovic Valentino, arrestati ieri al termine del rocambolesco inseguimento avvenuto lungo l’Asse Mediano. I due hanno rimediato 1 anno e 4 mesi di reclusione.

Inseguimento sull’Asse Mediano: condannati a un anno e 4 mesi due della banda della 147

A fronte della richiesta del pubblico ministero di tre anni di reclusione e della misura di custodia cautelare in carcere, il Gip della Procura di Napoli Nord, dottoressa Carlotta De Furia, ha condannato i due indagati, difesi dagli avvocati Andrea Pirozzi e Andrea Giovine, a un anno e 4 mesi di carcere.

Nei loro confronti è stata poi applicata la più lieve misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I due minori che erano con loro nel corso dell’inseguimento, invece, sono stati rispettivamente l’uno denunciato e l’altro – il 17enne alla guida della macchina – trasferito in un centro di accoglienza.

Cosa è successo

Nel corso dell’inseguimento, iniziato da via Oasi Sacro Cuore e concluso lungo l’Asse Mediano, la banda di giovanissimi, a bordo di un’Alfa Romeo 147, ieri sera, 10 ottobre, hanno danneggiato ben otto auto e hanno proseguito la loro fuga a piedi prima di essere bloccati. Per fortuna non si sono registrati danni a persone.