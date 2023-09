E’ caccia alla banda di ladri che questa notte ha tentato di entrare all’interno del Première Café di via Marchesella, uno dei luoghi di ritrovo più frequentati da giovani e non tra i comuni di Giugliano e Villaricca. I malviventi, però, sono andati via a mani vuote.

Giugliano, assalto al Première Café nella notte: banda di malviventi in fuga

Ad agire, poco dopo le 3 e 30, un gruppo composto da 4 persone, tutti a volto travisato. Hanno prima sradicato alcuni dissuasori di sosta posizionati lungo il bordo del marciapiede, poi si sono avvicinati alla serranda.

Qualcosa però è andato storto per loro. E’ scattato l’allarme ed è stata subito allertata la centrale operativa della Union Security che ha subito inviato sul posto la vigilanza. I balordi sono così risaliti di fretta e furia a bordo di un’Audi A3 e sono scappati verso la circumvallazione esterna facendo perdere le loro tracce. Sul tentato raid indagano le forze dell’ordine per risalire all’identità dei malfattori.