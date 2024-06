Giugliano. Questa sera alle ore 20,00 il taglio del nastro di “OGiù” un nuovo bar che apre i battenti in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano.

Il locale, adiacente al distributore di carburanti CL GAS, sorge a pochi passi dalla via Appia e ha come obiettivo diventare un luogo di ritrovo per chi vorrà trascorrere qualche momento di relax, sorseggiando un caffè o un calice di vino.

COMUNICATO STAMPA