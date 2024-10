Mattinata di tensione a Cardito, dove un intero quartiere è insorto contro lo sgombero e l’imminente abbattimento di una palazzina in via Bologna. Centinaia di persone, tra residenti e sostenitori, si sono barricate all’interno dell’edificio per opporsi all’intervento, mentre all’esterno si sono radunati altri manifestanti in segno di protesta.

Cardito, protesta per sgombero palazzina: persone barricate nell’edificio

Numerosi i video e le dirette sui social. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, pronti a gestire eventuali emergenze, e diverse ambulanze, mentre le forze dell’ordine hanno tentato di riportare la calma in una situazione sempre più tesa. Gli agenti hanno cercato di mediare con i residenti, che dalle finestre e dai balconi del civico 3 hanno continuato a gridare slogan contro l’abbattimento imminente.

Le sei famiglie che abitano nell’edificio, composte da circa 30 persone tra cui bambini e disabili, hanno bloccato la strada con un’auto per far sentire la propria voce. “Stiamo vivendo un incubo – dichiarano i residenti – e siamo pronti anche a gesti estremi pur di difendere le nostre case”.