Giugliano. Avrà luogo stasera alle ore 20,00 in via Epitaffio a Giugliano, il taglio del nastro di “Hermanos Pub&Grill”.

Il nuovo locale è stato annunciato sui social dai titolari dell’attività e avrà come indirizzo una ristorazione di qualità.

“Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per dare alla nostra amata struttura un nuovo look e siamo entusiasti di annunciare che stiamo riaprendo ufficialmente le nostre porte – hanno dichiarato – la nostra massima priorità sarà garantire un’esperienza golosa e piacevole per tutti. Bentornati.. non vediamo l’ora di accogliervi”.