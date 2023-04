Un tavolo urgente con istituzioni, forze dell’ordine e associazioni di categoria per discutere dell’emergenza sicurezza sul territorio di Giugliano. A chiederlo sono i rappresentanti della Claai, che si sono fatti portavoce delle istanze di imprenditori e cittadini alla luce dei numerosi episodi di microcriminalità che hanno riguardato il Comune a nord di Napoli nelle ultime settimane. «Il territorio è allo sbando – come dimostrano i tre episodi avvenuti ai primi di aprile con raid e furti ai danni di un supermercato, un centro estetico e alcuni garage – ma finora il sindaco Nicola Pirozzi, a cui abbiamo inviato due richieste (il 3 e il 6 aprile) per mettere in campo un intervento concreto non ci ha nemmeno risposto – affermano Tecla Magliacano e Filomena Lanzaro, rispettivamente presidente e coordinatrice Area Napoli Nord della Claai – la nostra richiesta è quella di promuovere e organizzare un incontro in merito alla sicurezza sul nostro territorio, in virtù di furti e raid che in questi giorni hanno preso di mira diversi esercizi commerciali».

«Gli imprenditori si trovano ad operare in un contesto ad alto rischio – proseguono le due rappresentanti dell’associazione – pertanto chiediamo di convocare ad horas un tavolo permanente interistituzionale che monitori la nostra realtà e quella dei Comuni limitrofi, partendo dalla piccole e medie imprese che sono tra le più vessate dal fenomeno delinquenziale».

«Come Claai che rappresenta gli artigiani e le piccole e medie imprese nell’area giuglianese, ribadiamo la nostra vicinanza a imprenditori e cittadini, alle cui richieste d’aiuto non siamo sordi. Al contrario dell’Amministrazione comunale che non sembra recepire le istanze di chi lavora onestamente sul territorio e chiede solo di farlo in sicurezza», concludono Magliacano e Lanzaro.

COMUNICATO STAMPA