Giugliano. Ancora fermi lavori alla piazzetta di San Pio X

Ancora fermi i lavori della nuova piazzetta di fronte la Chiesa di San Pio X a Giugliano. Il cantiere è partito lo scorso dicembre e doveva essere chiuso entro 120 giorni dall’apertura. Ma così non è stato. Da tempo, infatti, i lavori sono stati sospesi e il terreno che doveva trasformarsi in una piazzetta è adesso già in stato di abbandono.

Nonostante l’apparente stato di avanzamento, non si riesce a decretare una data precisa per la fine dei lavori, la cui causa di sospensione sarebbe stata in un primo momento la mancanza di materiale per la pavimentazione che pochi giorni fa è arrivato in loco. Adesso invece, come riferito dalla ditta in una nota al Comune, le eccessive temperature rappresenterebbero un ostacolo per la corretta posa in opera della pietra. L’assessore ai lavori pubblici Alfonso Sequino ha fatto sapere che la prossima settimana chiederà ulteriori spiegazioni alla ditta.

I cittadini della zona speravano già per questa estate di poter usufruire dello spazio verde. C’è però anche chi non condivide la scelta di realizzare una piazzetta, ritenendo più adeguato un parcheggio.