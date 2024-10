Ancora banda del buco in azione a Giugliano. Dopo la chiusura provocato al Corso Campano, i malviventi stavano continuano ad operare nel sottosuolo del centro storico. Ieri pomeriggio gli agenti del locale commissariato di Polizia di Stato hanno rinvenuto un altro tunnel.

Giugliano, ancora banda del buco in azione: scoperto cunicolo in “vico Miciano”

La scoperta sarebbe avvenuta durante alcuni lavori di manutenzione in Via Mattia Coppola, il cosiddetto Vico “Miciano”, strada tra il corso e via Aniello Palumbo, da anni chiusa al traffico veicolare.

Qui la banda, stando alla prima ricostruzione, stava operando all’interno di un immobile disabitato. All’interno di un locale abbandonato a piano terra, c’era il foro che gli permetteva di accedere ai cunicoli sotterranei. La polizia scientifica ha effettuato tutti i rilievo del caso ed il varco è stato subito chiuso con l’intervento di tecnici e operai della ditta incaricata dal comune.

I ladri non si erano arresi quindi e volevano comunque ritornare a svaligiare qualche attività commerciale del coso Campano. Un altro tassello che si aggiunge alle indagini della Polizia sulla banda del buco che continua a scavare nel sottosuolo giuglianese.